Zucchero compie 65 anni e regala un video inedito ai fan

Roma, 25 set. (askanews) - "Sarebbe questo il mondo che sognavo da bambino?" canta Zucchero "Sugar" Fornaciari che oggi, 25 settembre, nel giorno del suo 65esimo compleanno, ha voluto regalare ai fan un contributo video inedito girato in una deserta Piazza San Marco a Venezia esibendosi in una speciale versione piano e voce del brano "Sarebbe questo il mondo".

"Sarei dovuto essere all'Arena di Verona, sul palco, come di solito amo trascorrere i miei compleanni. In mezzo alla mia gente, con la mia musica - dichiara Zucchero - Quest'anno è andata diversamente, ma vorrei che arrivasse forte, attraverso le note, un messaggio che, oggi più che mai, mi sta molto a cuore: un invito a guarire, ognuno nel proprio piccolo, questo mondo un po' ammalato, a ritrovare la sua genuinità, fermare l'omologazione e riscoprire i rapporti umani in tutta la loro bellezza, semplicità e verità. Un invito a riscoprire il valore delle piccole cose, la vera sostanza dell'essere umano".

"'Sarebbe questo il mondo' è una piccola 'rapsodia' - aggiunge Zucchero in riferimento al brano contenuto nel disco D.O.C. - scritta di getto, spontaneamente, sulla scia dei mie ricordi d infanzia, di mio padre, del mondo sognante e ricco di semplicità in cui son cresciuto".

Zucchero presenterà al pubblico italiano i brani del disco "D.O.C" e i suoi più grandi successi in anteprima esclusiva all Arena di Verona, durante i suoi 14 show previsti nei mesi di aprile e maggio 2021.