Zingaretti: teatro è un bene necessario, ora regole per riaprire

Roma (askanews) - Montalbano tornerà su Rai1 l'8 marzo con un nuovo film, "Il metodo Catalanotti". Nel libro da cui è tratto Camilleri aveva fatto fare al suo commissario una incursione nel mondo del teatro. L'interprete Luca Zingaretti, ad un anno dalla chiusura dei teatri, nel giorno delle manifestazioni del mondo dello spettacolo, dice: "Io penso che adesso la priorità è quella di cominciare a riflettere su come poter ricominciare, come poter riaprire. Tanti set sono aperti, si lavora, come si può fare per il teatro? Su questo secondo me si è un po' difettato in immaginazione, anche in tavoli in cui riunire varie figure, sia quelle professionali del teatro che anche mediche, figure che possano dire: da quando le cose andranno un po' meglio si potrebbe fare in questo modo. Sai, il teatro è una di quelle cose che tengono però insieme il tessuto connettivo di una società, è importante, non vorrei che se ne perdesse l'abitudine e soprattutto che se ne perdesse l'abitudine a pensarla come una cosa necessaria"