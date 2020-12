X-Factor 2020, la vincitrice è la cantautrice 17enne Casadilego

Milano, 11 dic. (askanews) - La 17enne abruzzese Casadilego, nome d'arte di Elisa Coclite, è la vincitrice della 14esima edizione di X-Factor, il talent musicale di Sky.

La giovane cantautrice che gareggiava per la categoria Under donne, guidata dal rapper Hell Raton ha sbaragliato la concorrenza, battendo sul filo del rasoio il duo rock Little Pieces of Marmalade in un serrato testa a testa a finale eseguendo al pianoforte la sua canzone "Vittoria".

La finale 2020 di X-Factor sarà ricordata anche come l'ultima condotta da Alessandro Cattelan che dopo 10 anni lascia il programma.

"È stato un viaggio molto bello che ho fatto insieme a tutti voi in questi ultimi 10 anni - ha detto - sapendo che sarebbe stata l ultima puntata, quest ultima settimana è stata strana. Era una routine a cui ero abituato da tempo. Sapevo che sarebbe stata l ultima. I giorni non erano giorni, ma pagine di un libro che stava arrivando alla fine, un libro che mi è piaciuto tantissimo e che sono contento però di aver finito.

Mi sono reso conto che non sto lasciando un programma, non sta finendo un programma, sta finendo un epoca per me. Sta finendo un pezzo della mia vita che ho passato insieme a voi.

Se avete seguito X Factor dall inizio è finito anche un pezzo della vostra vita, si cambia pagina".

(Immagini concesse da Sky - #XF2020 è sempre disponibile on demand).