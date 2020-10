Londra , 22 ott. (askanews) - Asta da record per "Show me the Monet" di Banksy venduto da Sotheby's a Londra per 8,5 milioni di euro. Il capolavoro impressionista che si ispira chiaramente a "Lo stagno delle Ninfee" (The Water-Lily Pond) di Claude Monet, è stato mostrato per la prima volta 15 anni fa a Notting Hill. La stima fatta prima della vendita era tra i 3 e i 5 milioni di sterline ma alla fine è stato aggiudicato per 7,6.