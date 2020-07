Vasco Rossi e la sua Tempesta Perfetta stasera su Rai 1

Milano, 1 lug. (askanews) - Sta arrivando la Tempesta Perfetta come è stata definita dallo stesso Vasco Rossi la messa in onda - mercoledì1 luglio alle 20.35 su Rai1 - il mega concerto di Vasco Rossi al Modena Park, il massimo evento musicale mai realizzato da un singolo artista: Il progetto ideato da Giorgio Verdelli, condiviso con l'artista ed il suo staff, non è una mera replica, ma un grande momento di racconto e aggregazione di quello straordinario concerto, che nella sua versione "cinematografica" realizzata da Pepsy Romanoff con 27 camere ed una 35mm, è un inedito in Tv.

Grazie a una ricerca approfondita tra materiale dei vari backstage, dei social e di documentazione, sarà possibile rivivere l'evento in una versione a 360 gradi: Una intervista girata "ad hoc" farà da "spina dorsale" al programma, con Vasco che racconterà il concerto ed i momenti più emozionanti, mescolando il presente e il passato. Tra i tanti momenti emozionali quello girato in un carcere femminile, dove le recluse intonano in coro "Sally". Nella clip anche parte del contributo di Vinicio Marchioni la cui voce ci conduce nel racconto, Luca Zingaretti, Francesco Montanari. Alla Tempesta Perfetta hanno poi partecipato con il loro contributo nelle inedite vesti di fan: Isabella Ferrari, Andrea Delogu, Elena Sofia Ricci, Stefano Fresi e Stefano Massini.