Una nuova idea di digitale, Pirelli HangarBicocca lancia Bubbles

Milano, 9 mar. (askanews) - Una mappa di contenuti dinamica e in continuo aggiornamento che ruota attorno all'arte e agli artisti: Pirelli HangarBicocca ha lanciato il proprio progetto digitale "Bubbles", che ha trasformato il sito del museo di arte contemporanea milanese. A introdurci in questo nuovo mondo, il direttore generale Alessandro Bianchi.

"Pirelli HangarBicocca - ha spiegato ad askanews - ha provato ha porsi una domanda: noi abbiamo altissimi contenuti realizzati nel corso degli anni e abbiamo sentito il bisogno di creare un'archiviazione che potesse essere facile da raggiungere, di semplice fruizione e interessante per il pubblico, però questo non è bastato, per cui abbiamo immaginato qualcosa di nuovo, con un progetto che creasse contenuti che esistono e resistono a prescindere dall'attività in corso in Hangar".

L'idea è nata durante la fase più dura del lockdown e punta a offrire al pubblico di Pirelli HangarBicocca, e non solo, uno strumento per esplorare l'universo dell'arte contemporanea, con una convinzione forte e una significativa consapevolezza di ciò che il digitale può dare come valore aggiunto a un'istituzione museale.

"Si è trattato di portare tutto quello che avevamo in digitale - ha aggiunto Bianchi - su diversi canali su un'unica piattaforma e di fare immaginare un palinsesto vero e proprio per il futuro".

Le Bubbles sono dedicate a Watch, Read, Listen, Connect ed Experience e presentano video o estratti di articoli e cataloghi, per esplorare le mostre di Pirelli HangarBicocca da una prospettiva differente, ascoltare le playlist musicali di artisti, connettersi a progetti collaterali e anche partecipare in tempo reale agli eventi realizzati in streaming.

"Sono cinque bolle, sostanzialmente cinque ambienti - ha specificato il general manager - nei quali il visitatore può fruire di contenuti profondamente diversi, ma molto interconnessi tra loro".

Il tutto in relazione, naturalmente, alla dimensione fisica del museo, alle sue mostre e alla sua funzione di luogo dove accogliere, appena sarà possibile, il pubblico e la comunità che da anni ruota intorno ad HangarBicocca.

"Bubbles ovviamente - ha concluso Alessandro Bianchi - non potrebbe esistere senza Hangar, perché sono interconnessi e sono in qualche modo la stessa cosa, ma superando quello che è il concetto di digitale come strumento esclusivo per creare attenzione, perché questo a nostro avviso è un po' superato".

Il progetto, online dal 9 marzo, è stato realizzato con il design dello Studio Leftloft.