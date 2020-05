"Un giorno nuovo", la versione inedita del brano dei Sick Tamburo

Roma, 4 mag. (askanews) - Esce oggi, lunedì 4 maggio, per Discgust Music in collaborazione con La Tempesta Dischi, "Un giorno nuovo (Back To The Roots)", versione inedita del brano del 2017 dei Sick Tamburo.

"Un giorno nuovo (Back To The Roots)" è la prima di una serie di canzoni dei Sick Tamburo riarrangiate e risuonate in versione punk melodico, stile da sempre caro al gruppo, che verranno poi racchiuse in una prossima pubblicazione intitolata "Back To The Roots (Forse è l'amore)".

Con la pubblicazione della versione inedita del brano "Un giorno nuovo", contenuto nell'omonimo album del 2017 e divenuto uno dei classici della band, i Sick Tamburo annunciano e rilasciano così il primo passo del loro nuovo particolare progetto discografico.

Guidati dalla voce e dalla scrittura di Gian Maria Accusani, i Sick Tamburo, nati dall'esperienza Prozac + e con oltre dieci anni di storia musicale alle spalle, sono ormai considerati uno dei gruppi più interessanti e inossidabili della scena alternativa italiana: una poetica unica espressa con ritmi incalzanti e un affascinante attitudine punk.

I Sick Tamburo nascono da un idea di Elisabetta Imelio, venuta a mancare proprio a marzo di quest'anno, e Gian Maria Accusani, già precedentemente uniti nell'avventura Prozac+. per tutta l'Italia.