Un francobollo e un docufilm per celebrare 75 anni della Iuc

Roma, 20 nov. (askanews) - Si è tenuta online, nell'aula multimediale della Sapienza Università di Roma, la cerimonia per l'emissione del francobollo celebrativo per il 75esimo anniversario dell'Istituzione Universitaria dei Concerti (Iuc).

Il presidente della IUC Rinaldo Gentile ha spiegato che nel 1945, dopo la Seconda guerra mondiale, un gruppo di studenti della Sapienza decise di fondare l'Istituzione per far ricominciare a girare il mondo dello spettacolo e la fruizione della cultura. E ora, dopo 75 anni, lo stesso intento spinge la stessa Istituzione a garantire e a tutelare la ripresa della normale fruizione della cultura, in un momento così difficile con la pandemia di Covid-19.

Dopo l'apposizione di un bollo figurativo del primo giorno di emissione, è stato proiettato in prima assoluta "In Ascolto", docufilm di Benedetto Sanfilippo (prodotto da Iuc in collaborazione con il Labs - Laboratorio Audiovisivo per lo Spettacolo della Sapienza) che ripercorre i 75 anni dell'Istituzione Universitaria dei Concerti partendo dall'oggi, dalla significativa ripartenza estiva della stagione concertistica 2020 poi bruscamente interrotta dalla recrudescenza del virus, e dal concerto in onore di un suo insigne Consigliere Artistico: Ennio Morricone. Immagini di repertorio, interviste ad abbonati storici, critici, artisti ed estratti di esecuzioni dal vivo di grandissimi musicisti. Rivivono sullo schermo i protagonisti nei decenni della storia dell'Istituzione.