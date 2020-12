Un anno di "Gallerie Leonardo" al Museo della Scienza di Milano

Milano, 10 dic. (askanews) - Giovedì 10 dicembre 2020 il Museo della Scienza e Tecnologia "Leonardo da Vinci" di Milano celebra il primo compleanno delle Gallerie Leonardo, con una serie di appuntamenti speciali nel palinsesto di storie digitali @Museoscienza, il progetto nato per raccogliere, attraverso i linguaggi digitali, tutte le storie di un museo visitabile anche a distanza in questo difficile periodo caratterizzato dalla pandemia di Covid-19.

Pubblicata sui canali social del Museo la serie di mini-documentari "Meccanica di una mostra", 11 episodi che

raccontano la nascita dell'esposizione e il dietro le quinte del progetto, seguito da Simona Casonato, curatrice del Museo.

"I filmati della serie - ha spiegato - permettono di immergersi nei suoni, nei gesti e nel lavoro compiuto per portare Leonardo artista, ingegnere e scienziato nella contemporaneità; una figura ancora oggi simbolo di interdisciplinarietà e di curiosità. Una competenza, quella de museo, che è maturata nell'arco di 60 anni come testimoniano anche i rari filmati d'archivio che compaiono in alcuni degli episodi".

La serie, realizzata dal regista Francesco Clerici, si articola in 11 episodi più uno di Overture per un totale di circa 85

minuti complessivi.

"Il cinema, il linguaggio audiovisivo ha questa possibilità di diventare una finestra magica su uno spazio e un tempo e su

alcuni lavori alcune storie che altrimenti sarebbero invisibili ma che diventano una sorta di patrimonio immateriale collegato agli oggetti che sono esposti".

Si parte giovedì 10 dicembre 2020 e poi, dal 21 dicembre fino al primo marzo, online ogni lunedì una puntata all'interno delpalinsesto di Storie Digitali @Museoscienza sul sito web museoscienza.org e sui canali social del museo.