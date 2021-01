Un abbraccio collettivo in musica: "Così importante" dei 7grani

Como, 20 gen. (askanews) - Una canzone che entra subito in testa e nel cuore, ma che per tanti anni è rimasta nel cassetto, "Così importante" è il nuovo singolo dei 7grani, Fabrizio, voce del gruppo racconta perché hanno scelto di proporla solo ora.

"Sembrava scritta apposta per raccontare il bisogno di comunicare agli altri il nostro affetto, sembrava magica proprio per questo momento per questo abbiamo deciso di riarrangiarla e farla rivivere in chiave più moderna".

Per il video hanno voluto coinvolgere amici e fan in un abbraccio collettivo, con qualche cameo importante. In tanti hanno risposto all'appello dei tre fratelli Settegrani.

"Il videoclip è un regalo per chi ci vuole bene, per tutti quelli che ci seguono da anni, che hanno condiviso il nostro messaggio e lo hanno sentito fortemente. Ognuno ha interpretato alla sua maniera, ballando, cantando, suonando la canzone per lanciare il messaggio d'affetto verso le persone che non può vedere e che sono lontane".

A tutti è stato dato uguale risalto proprio perché la band ha un rapporto molto lo stretto con i fan.

"Non poteva mancare il nostro trombettista Raffaele Koeller che ha emozionato l'Italia da Milano con la sua "O mia bela Madunina" e Germano Lanzoni il noto Milanese imbruttito con il quale abbiamo avuto esperienze sul palco e nella vita divertentissime".