Umberto Tozzi incanta e fa cantare anche in streaming

Monte Carlo, 12 apr. (askanews) - Umberto Tozzi sa come intrattenere il pubblico ed è riuscito a farlo nonostante le pesanti restrizioni dovute alla pandemia. Il cantautore si è esibito sabato sera in diretta streaming dallo Sporting Monte Carlo (Salle des Etoiles) per la prima volta live con uno speciale concerto acustico.

L'intero ricavato dello show "Songs", sarà devoluto in favore dei musicisti, tecnici e staff dell'artista, che da più di un anno sono a casa senza lavoro.

Per la prima volta in 45 anni di carriera Tozzi ha scelto uno show completamente acustico e questa inedita dimensione ha permesso di gustare i suoi più grandi successi e alcune canzoni che non erano mai state eseguite in concerto, poi alcune chicche del suo repertorio, recuperate per l'occasione e a cui è stata data una nuova vita. Quasi un'ora e mezza di canzoni e musica che fanno sognare ed emozionano, con Umberto, in grande forma, sempre al pianoforte, o alla chitarra. Per scaldare i cuori ha iniziato con "Se non avessi te" e "Notte rosa" e "Gente di Mare", per poi seguire con tanti brani e chiudere con gli immortali "Si può dare di più" e "Gloria" il tutto in uno scenario semplice ma elegante e suggestivo. Un regalo che Umberto ha fatto col cuore per il pubblico ma soprattuto per i sui ragazzi.