"Ugo Pari 30", festa-omaggio a Ugo Tognazzi a 30 anni dalla morte

Roma, 29 lug. (askanews) - Un omaggio a Ugo Tognazzi a 30 anni dalla sua scomparsa, il 27 ottobre 1990. Sarà una festa per uno dei "mattatori" della commedia all'italiana "Ugo Pari 30", evento speciale organizzato dai figli Gianmarco, Ricky, Maria Sole Tognazzi e Thomas Robsahm, dal 21 al 23 agosto a Torvaianica - Comune di Pomezia, a cui il regista, attore e sceneggiatore era molto legato.

Una piccola rassegna cinematografica con alcuni dei suoi film più celebri e che esaltano la sua altra grande passione oltre al cinema: la cucina. Come spiega Ricky Tognazzi che ha curato la direzione artistica insieme ai fratelli: "È dedicata alle sue grandi passioni quindi il cinema, con tre film, 'Anatra all'arancia', 'Amici miei' e il bellissimo film di Maria Sole, 'Ritratto di mio padre' che è un documentario sulla sua vita e il suo essere padre e i ristoranti di Torvaianica dedicano a papà i loro menu, faranno tutti ricette di Ugo tratte dai suoi libri e ci sarà una bella mostra fotografica divisa in capitoli: Ugo e Franca, Ugo e i film, Ugo e il famoso scolapasta d'oro, che è un torneo che si svolgeva nel campo del villaggio Tognazzi e a cui accorrevano tutti; insomma è una cosa che è stata molto bella per oltre 20 anni con la gente che prendeva le ferie apposta e gli attori che rifiutavano di andare a Venezia pur di venire a una partita di tennis a casa nostra".

La mostra fotografica diffusa per le vie di Torvaianica, così come le ricette tratte dai libri di Tognazzi proposte dai ristoranti saranno disponibili già dal primo agosto. All evento parteciperanno tanti attori e artisti che hanno avuto il piacere di lavorare con lui. "Insomma un bel ricordo a 30 anni dalla scomparsa, ci voleva!".