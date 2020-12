Tutte le novità di Timvision, da Muti a Bolle a Fognini

Roma (askanews) - Ci sono protagonisti del mondo dell'intrattenimento, della cultura, dello sport come Roberto Bolle, Riccardo Muti, Filippo Fognini nel nuovo palinsesto di Timvision, che da gennaio offrirà anche tutti i contenuti di Discovery + e l'estate prossima i XXXII Giochi Olimpici di Tokyo.

La tv di Tim, forte di 2 milioni di clienti, conferma nella sua programmazione il grande spazio allo sport attraverso le collaborazioni con DAZN e Now tv, i programmi per bambini con Dinsey +, le grandi serie di Netflix, ma ha realizzato anche diverse produzioni originali.

Andrà in onda dall'11 dicembre in cinque puntate il docu-talent "Riccardo Muti Academy" che racconta la selezione di quattro nuovi direttori d'orchestra dell'Italian Opera Academy, fondata dal Maestro a Ravenna. Agli appassionati di ballo è rivolto "OnDance - Le Masterclass", da un'idea di Roberto Bolle, con 16 appuntamenti in onda da gennaio, in cui un esperto maestro guiderà lo spettatore in una masterclass sui diversi stili di ballo. In gennaio andranno in onda anche il docu-film "FABIO, Prendere o lasciare", che racconta il percorso di riabilitazione e di ritorno al tennis di Fabio Fognini, dopo il suo intervento chirurgico, e "Uniche", la docu-serie che ripercorre le storie e le emozioni delle calciatrici del campionato di Serie A Femminile.

Per gli appassionati di animali dal 14 dicembre appuntamento con "Dottoressa Giordy", con il veterinario Chiara Giordano che guiderà il pubblico attraverso tante storie. Alle eccellenze delle imprese italiane è dedicato invece 'Brave! Le aziende che accendono l'Italia', già in onda su TIMVISION. Dall'11 gennaio ci saranno gli appuntamenti giornalieri con "Scuola TIM VISION", il programma di edutainment rivolto ai bambini della scuola primaria per imparare in maniera giocosa, interattiva e divertente.

Il 30 dicembre, infine, in contemporanea con la programmazione USA e in anteprima esclusiva per l'Italia, Timvision mostrerà l'attesissima stagione finale di 'Vikings'.