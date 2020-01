Torna a Roma il musical dei Queen "We will rock you"

Roma, 28 gen. (askanews) - Torna a Roma, al Teatro Brancaccio, dal 28 gennaio al 2 febbraio, "We Will Rock You", lo spettacolo con le hit dei Queen suonate dal vivo, nella nuova regia di Michaela Berlini. In questa seconda stagione c'è una nuova regista, Michaela Berlini, che ha ulteriormente sviluppato la rivisitazione e implementazione del testo originale con continui riferimenti all attualità socio-politica e al mondo pop delle canzonette italiane.

Claudio Trotta alla vigilia del ritorno a Roma dello spettacolo che lo ha visto protagonista nella veste di produttore ha commentato: "Questa seconda stagione, con la nuova regia, se possibile esalta ancora di più la forza aggregante del rock e la Bellezza della condivisione. Solo insieme si può cambiare il mondo. Una nuova coppia di protagonisti ingenuamente salvatori del Pianeta Terra, un nuovissimo e più moderno e convincente look di Killer Queen, coreografie, scenografie ed ensemble rinnovati:

questo è ciò che accoglierà il pubblico Romano speriamo non troppo inTrap-polato dal dilagante cattivo gusto".

Per questa nuova stagione del musical, il cast ha due nuovi protagonisti: Scaramouche è Martha Rossi e Galileo ha invece il volto e la voce di Luca Marconi. Del cast dello scorso anno si vanta la conferma della "Stella Luminosa" di Valentina Ferrari nel ruolo di Killer Queen con un nuovo look più cattivo e dominante, di Paolo Barillari sempre più "crudele" nel ruolo del comandante

Kashoggi, di Claudio Zanelli poliedrico nei panni di Brit e dell insegnante, della fenomenale Loredana Fadda nelle vesti di Oz e del "saggio" Massimiliano Colonna interprete di Pop.

Gail Richardson autrice delle coreografie ha implementato e modificato alcune delle stesse creando una nuova "A Kind of Magic", la scenografia di Colin Mayes è stata arricchita di alcuni nuovi oggetti scenici. Nunzia Aceto ha ri-disegnato i costumi e Maurizio Roveroni ha truccato tutto il cast. Confermate la direzione musicale di Riccardo Di Paola e la direzione vocale di Antonio Torella e Valentina Ferrari. Disegno del suono a cura del sound engineer Luca Colombo, mentre il disegno delle luci è a cura di Francesco Vignati.

La nuova stagione di We Will Rock You proseguirà per tutto il 2020 nelle principali città italiane: dopo Roma, lo spettacolo sarà in scena a Firenze (dal 7 al 9 febbraio, Teatro Verdi), Cosenza (12 febbraio, Teatro Rendano), Catania (14 febbraio, Teatro Metropolitan), Ascoli Piceno (18 e 19 febbraio, Teatro Ventidio Basso), Mestre (dal 25 febbraio all 1 marzo, Teatro Toniolo), Vicenza (4 e 5 marzo, Teatro Comunale). Il tour chiuderà quindi a Milano, dal 17 al 22 marzo 2020, al Teatro Arcimboldi.