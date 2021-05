Torna "Radio Italia Ora", in conduzione 15 artisti italiani

Milano, 17 mag. (askanews) - Dopo il successo dell'edizione 2020, che ha coinciso con il lancio del nuovo logo di Radio Italia e della nuova immagine coordinata e che ha conquistato ai BEA - Best Event Award il primo posto nella categoria Evento culturale, musicale e sportivo digitale/ibrido e il primo posto nella macrocategoria evento b2c digitale/ibrido, guadagnando anche il premio speciale Press award e la menzione speciale Best Effectiveness, sabato 29 Maggio torna on air "Radio Italia Ora".

Il format più innovativo mai realizzato da una radio torna in un'edizione speciale voluta per affidare, ancora una volta a 15 tra gli artisti che hanno fatto grande Radio Italia, le redini della conduzione di 15 programmi con la loro direzione artistica.

Fortemente radicato nella realtà musicale, "Radio Italia Ora" sono 15 programmi originali, 15 ore di produzione esclusiva per evidenziare i mille colori della nostra musica ben rappresentati nel logo gradiente di Radio Italia lanciato proprio in occasione della prima edizione.

15 big della musica italiana, per 15 ore consecutive, trasformeranno il palinsesto radio e video in un proprio spazio personalizzato. Ciascuno degli artisti avrà a disposizione un ora che sarà ricca di selezioni esclusive di brani, racconti inediti, curiosità e sorprese. Veri e propri "programmi d autore" in onda in contemporanea su Radio Italia, Radio Italia Tv, in streaming e disponibili sul sito radioitalia.it in uno speciale spazio dedicato.

L evento vivrà anche sui profili social ufficiali di Radio Italia su Facebook, Instagram, Twitter con l hashtag ufficiale #radioitaliaora e sulle app gratuite iRadioItalia per iPhone, iPad, Android, Huawei. Radio Italia è anche su Alexa, i dispositivi della famiglia Amazon Echo con una skill powered by D-Share.

Ecco i protagonisti di "Radio Italia Ora" e il palinsesto:

h. 9:00 Tiziano Ferro - h. 10:00 Alessandra Amoroso - h. 11:00 Renato Zero - h. 12:00 Carlo Conti - h. 13:00 Francesco Gabbani - h. 14:00 Guè Pequeno - h. 15:00 Ligabue - h. 16:00 Claudio Baglioni - h. 17:00 Emma - h. 18:00 Negramaro - h. 19:00 Ermal Meta - h. 20:00 Achille Lauro - h. 21:00 Pinguini tattici nucleari - h. 22:00 Annalisa - h. 23:00 Tommaso Paradiso.