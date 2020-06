Torna parodia "Covmorra" alle prese con il business post lockdown

Roma, 13 giu. (askanews) - Torna la parodia di Gomorra ai tempi del coronavirus firmata da The Cerebros. Online sui social del collettivo il secondo episodio di "Covmorra", in cui si racconta il grande senso di disorientamento che accomuna tutti in questo momento, ironizzando sulle capacità imprenditoriali di stravaganti Boss della criminalità disorganizzata.

Dopo il successo della prima puntata sullo "spaccio di amuchina" (con milioni di views e un passaparola che ha raggiunto la Cina) ora Gennaro (Gianmarco Esposito) e Ciro (Berardino Iacovone) si apprestano a riavviare il loro losco business, dopo mesi di lockdown: come tutte le attività che ripartono, dovranno adeguarsi a un "codice nuovo" da rispettare. Dal "regolamento di conti su prenotazione" allo "spaccio a domicilio" grazie ai runner di "Drogo", il protocollo però non sembra proprio chiaro a tutto lo staff.

I fan della serie originale apprezzeranno la partecipazione di Cristiana Dell Anna (l implacabile "Donna Patrizia") e Ivan Boragine (il sindaco corrotto Michele Casillo).