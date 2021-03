Torino, Museo dell'Automobile festeggia 10 anni dalla riapertura

Torino, 19 mar. (askanews) - Il Museo Nazionale dell'Automobile di Torino festeggia i propri 10 anni dalla riapertura nella sede progettata dall'architetto Cino Zucchi. Un decennio che ha visto quasi 2 milioni di visitatori e che ha portato al MAUTO riconoscimenti come quello del Times, che lo ha inserito tra i 50 musei più belli al mondo.

Dieci anni, tra il 2011 e il 2021, che si inseriscono poi in una storia più lunga, ormai quasi novantennale e che oggi fa del MAUTO un luogo di riflessione sulla cultura dell'automobile in Italia, tra il design e lo sport, ma che vuole guardare anche alle sfide del futuro, come quella della nuova mobilità.