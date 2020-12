The Voice Senior: i coach scatenati sul palco cantano "Felicità"

Roma, 19 dic. (askanews) - Rai1, The Voice Senior. Mai visti i giudici così tanto scatenati: sul palco un inedito live dove i 4 coach si scambiano alcuni dei loro più grandi successi. Clementino e Gigi D Alessio duettano in Come suena el corazon con Jasmine Carrisi impegnata al mix. Poi D Alessio si appropria di E la luna bussò . Emozionanti Al Bano e Jasmine che omaggiano Clementino e la sua Sei la cosa più bella che ho . Gran finale con Loredana Berté che canta Felicità , accompagnata sul finire dai suoi compagni d avventura. Antonella Clerici segue estasiata. Il programma si è confermato anche in questa quarta puntata leader degli ascolti del prime time con 3.793.857 telespettatori e il 19,21% di share e vince anche in sovrapposizione sul 'Grande fratello' (19,2% Rai1, 18,4% Canale 5). Domenica 20 dicembre è in programma la finalissima.