"The Specials", un film sull'autismo dai registi di Quasi amici

Roma, 9 ott. (askanews) - Dal 29 ottobre nelle sale italiane "The Specials - fuori dal comune", film che ha partecipato fuori concorso allo scorso Festival di Cannes. Sarà presentato in anteprima alla Festa del cinema di Roma il 18 ottobre.

Ispirato a una storia vera e diretto da Olivier Nakache e Éric Toledano (registi di "Quasi Amici"), narra le vicende di Bruno (Vincent Cassel) e Malik (Reda Kateb), due amici e colleghi, entrambi impegnati in due organizzazioni non-profit responsabili dell educazione di bambini e adolescenti affetti da autismo.

Il 26 e il 27 ottobre si svolgeranno nelle principali città italiane, in collaborazione con l Associazione nazionale genitori soggetti autistici, delle anteprime del film, per far conoscere e sensibilizzare le istituzioni e la società sulle varie dinamiche sull autismo. Le proiezioni nelle principali città saranno a pagamento e una parte dell incasso sarà devoluta alle sezioni locali.

"Ho avuto il piacere di vedere il film in anteprima - ha spiegato la presidente dell Angsa Benedetta Demartis - racconta le nostre storie, quelle che vivono le nostre famiglie con figli difficili da gestire e con il sogno dell autonomia. La forza di questo film sarà importante per poter testimoniare la nostra realtà soprattutto a chi si occupa di servizi, politiche sociali e sanità. Bruno e Malik, i due protagonisti, insegnano ai giovani provenienti da aree disagiate ad assistere quei casi rifiutati dalle istituzioni e classificati come estremamente complessi.

"Questo film è stato ispirato ad un caso vissuto in Francia nel 2018, quando è arrivata la denuncia delle Nazioni Unite per lo stato di emarginazione in cui vivevano i bambini autistici. Una condanna arrivata anche dal Consiglio d Europa sulle violazioni dei diritti, l impossibilità di andare a scuola e l abuso di psicofarmaci. In questo clima sono nate diverse associazioni con volontari non professionisti, che hanno scelto di dedicare il loro tempo alle persone autistiche e alle loro famiglie".