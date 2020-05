Suggestivo omaggio alla ripartenza di Genova di Raphael Gualazzi

Genova, 25 mag. (askanews) - Raphael Gualazzi ieri è stato protagonista di un'esibizione significativa e simbolica a Genova, con vista sul suo nuovo ponte progettato da Renzo Piano, ultimato e illuminato di bianco, rosso e verde. Al tramonto l'artista ha interpretato "Genova per noi" in maniera suggestiva ed elegante in apertura del programma "Che tempo che fa". "Grazie dell opportunità", sono state le parole dette da Gualazzi che ha regalato una versione molto emozionante al pianoforte del brano di Paolo Conte.