Su Netflix in arrivo "Mank", il nuovo film di David Fincher

Roma, 9 ott. (askanews) - Arriverà il 4 dicembre su Netflix il nuovo e atteso film di David Fincher, "Mank", di cui è stato svelato il trailer.

La Hollywood degli anni '30 viene raccontata attraverso gli occhi del pungente critico sociale e sceneggiatore alcolizzato Herman J. Mankiewicz mentre si affretta per finire la sceneggiatura di "Quarto Potere" per Orson Welles.

Fincher dirige un super cast in un film in bianco e nero che vede tra gli altri come interpreti Gary Oldman (nei panni di Mankiewicz), Amanda Seyfried e Lily Collins.