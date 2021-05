Su MTV torna il programma culto 16AnnieIncinta

Milano, 12 mag. (askanews) - Maternità: tutto l'amore inizia e finisce qui. Di certo non sbaglia il poeta Robert Browning nel descrivere con queste sette parole il diventare mamma. Ma è sufficiente? Perché non c'è solo l'amore. Maternità è impegno, una forza sovrannaturale, a volte una corsa contro il tempo, il corpo e una vita completamente stravolti tra le mani. E ne sono consapevoli le giovani mamme dell'ottava stagione di 16 Anni e Incinta Italia, la produzione locale in onda in prima tv assoluta dal 13 maggio ogni giovedì con un doppio episodio su MTV (canale 130 di Sky e in streaming su NOW), che sapranno raccontare - senza citazioni ma con le loro emozioni - l'avventura più bella, ma anche intensa e difficile.

Le ragazze di questa ottava stagione sono sette, e hanno tutte affrontato la gravidanza in un momento storico che certamente non ha facilitato le loro vite. Passano le stagioni di 16 Anni e Incinta Italia, e le ragazze del docu-reality sono figlie della loro generazione. Adesso le coppie si conoscono su Instagram, hanno una vita online molto intensa e ambizioni diverse, ma una cosa non cambia: seppur ancora teenager, superano difficoltà insormontabili. Non è facile essere delle adolescenti, figurarsi affrontare una gravidanza. Ogni storia è una vita diversa, chi affronta la gravidanza con l'appoggio della famiglia, chi lo fa da sola o con il proprio compagno, ma nessuna di loro sa cosa il futuro ha in serbo, se non i loro bimbi in arrivo.

"Da ben 8 stagioni con 16 anni e Incinta Italia MTV si impegna a raccontare la maternità tra le adolescenti. Un programma che ogni anno propone storie toccanti e ritratti di ragazze molto forti nonostante la situazione spesso non facile che hanno scelto di affrontare. Il brand di ViacomCBS, che ha un rapporto consolidato con le giovani generazioni, è il luogo perfetto per questo tipo di docu-reality perché da sempre è un pioniere nella creazione di programmi innovativi per giovani adulti con un linguaggio onesto e diretto e un racconto senza filtri", ha affermato Cecilia Padula, Senior Director Entertainment per ViacomCBS Italia.

La protagonista del primo doppio episodio, in onda domani, giovedì 13 maggio alle 22.00 su MTV (Sky canale 130 e in streaming su NOW) è Veronica. Ha 18 anni, è di Milano, e vorrebbe diventare una tatuatrice, ma ha anche la passione per il canto. Sta affrontando la gravidanza con il suo compagno Vittorio nonostante le tante paure per il futuro.

La settimana successiva, giovedì 20 maggio, la protagonista è un'altra giovane mamma, Chiara, che tra poco diventerà maggiorenne. Frequenta la scuola, ama cantare e il suo sogno è quello di fare la cantante a livello professionale. Lei e Simone aspettano il piccolo Christian.

Il docu-reality di MTV, unico nel suo genere, vuole essere un racconto neutrale e senza pregiudizi sui cambiamenti che questo percorso comporta e che, oltre a trasformare la vita delle ragazze, modifica anche gli equilibri delle persone a loro più vicine.

In concomitanza con il programma, all'indirizzo www.mtv.it/aispa verrà attivata una pagina con utili informazioni su contraccezione, prevenzione e gravidanza.