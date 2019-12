"Stupida allegria", il nuovo video di Emma girato a Marrakech

Roma, 19 dic. (askanews) - È online il video di "Stupida allegria", nuovo singolo di Emma estratto dal suo ultimo disco di inediti "Fortuna".

Il video è stato girato da Attilio Cusani Marrakech, dove i colori, l atmosfera e l architettura della città della Medina si alternano a ritratti di uomini, donne e bambini, dagli sguardi intensi e profondi.

"Dovremmo renderci conto di quante volte diamo per scontate tante cose, la bellezza, i sentimenti, le persone - dichiara Emma - Forse ci accorgiamo della loro importanza quando ci allontaniamo o quando inevitabilmente vanno via da noi. Non è mai tardi per tornare indietro sopratutto se si ha la possibilità di guardarsi negli occhi o di vedere la realtà attraverso lo sguardo degli altri. Stupida allegria è passionale e scanzonata e la malinconia è poesia".

"Stupida Allegria" ha un testo nostalgico accompagnato da un sound mediterraneo e coinvolgente. Con questo brano, caratterizzato anche da alcune sfumature rap, Emma tira fuori il suo lato più ruvido e malinconico grazie all aiuto di Franco 126, autore del testo, e Dario Faini.