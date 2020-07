Stella McCartney sceglie Francesca Michielin per Stellafest

Roma, 10 lug. (askanews) - Francesca Michielin è l artista italiana scelta da Stella McCartney per prendere parte a Stellafest, il grande festival digitale che si svolgerà sui canali del brand dal 10 al 12 luglio con una line-up esclusiva di artisti provenienti da tutto il mondo. Oggi, la cantautrice e polistrumentista presenta sui social della maison un inedito mash-up con il suo singolo "Monolocale" e "Doin Time" di Lana Del Rey, registrato a casa durante il lockdown, testimoniando ancora una volta il respiro internazionale della sua produzione.

L adesione a questo importante progetto conferma la sensibilità di Francesca Michielin verso le tematiche sociali più delicate: Stellafest si propone infatti di combattere la violenza contro le donne, attraverso le esperienze esclusive offerte nell'asta di beneficenza prodotta in collaborazione con Mastercard e a sostegno della National Network to End Domestic Violence (NNEDV), organizzazione nazionale statunitense contro la violenza domestica.

L artista è pronta per tornare live con Spazi Sonori, una serie di appuntamenti esclusivi prodotti da Vivo Concerti che la vedranno solo per i prossimi mesi sui palchi allestiti, in piena sicurezza e nel rispetto delle disposizioni governative, in alcune tra le più particolari location del nostro Paese. I biglietti sono disponibili sul sito www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati.