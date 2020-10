Spivakov e sua Filarmonica approdano al web con concerto-evento

Milano, 9 ott. (askanews) - Un'occasione davvero incredibile per tutti gli appassionati di classica. Trasmessi in webcast tutti i migliori concerti della Zaryad'ye Hall, la sala situata nel cuore di Mosca e voluta come progetto avveniristico per ascoltare musica di altissimo livello. In genere un luogo poco abbordabile per il costo dei biglietti, ma grazie al progetto culturale "Stay Home with Russian Seasons", le porte della sala si aprono al web.

L'8 ottobre in particolare è stato messo in rete il concerto dell'Orchestra Filarmonica Nazionale russa sotto la direzione di Vladimir Spivakov. Il programma presentava movimenti del balletto "Romeo e Giulietta" di Sergei Prokofiev, così come l'ouverture "Romeo e Giulietta" di Pyotr Tchaikovsky: trama eterna e vero must nell'interpretazione di due grandi compositori. Solista un pianista di 25 anni Konstantin Emelianov, vincitore di diversi prestigiosi concorsi internazionali, tra cui il XVI Concorso Internazionale Tchaikovsky.