Spettacolare sfilata Dior a Lecce, tra barocco e pizzica

Roma, 23 lug. (askanews) - Spettacolare sfilata-evento a Lecce per Dior che ha presentato la collezione cruise 2021.

In passerella 45 creazioni in uno scenario suggestivo, piazza Duomo, gioiello barocco, chiusa al pubblico causa Covid-19, aperta solo a pochi e selezionatissimi ospiti testimonial della maison francese come Fedez e Chiara Ferragni, in questi giorni in Puglia.

Ad accompagnare la sfilata c'era l'Orchestra della Notte Della Taranta e sul palco i danzatori popolari salentini si sono esibiti nella pizzica, ballando tra le modelle, mentre Giuliano Sangiorgi dei Negramaro è stato protagonista di una speciale esibizione al piano.

Un omaggio alla Puglia, a Lecce, città d'origine della famiglia della direttrice creativa di Dior, Maria Grazia Chiuri, e a cui hanno partecipato anche artigiani locali per scenografie e allestimenti. Anche il governatore Michele Emiliano ha ringraziato: "Dior mostra al mondo la meraviglia della Puglia" ha detto.