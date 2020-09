Sorelle Macaluso, le piccole donne di Emma Dante di Federica Polidoro 10 settembre 2020

Se la regista, in concorso in laguna con la trasposizione cinematografica della sua pièce Le Sorelle Macaluso, ha un merito, è sicuramente nella scelta e nella direzione delle protagoniste, che sarebbero tre, ma diventano molte di più perché vengono rappresentate in tre distinti piani temporali dalla giovinezza alla vecchiaia.