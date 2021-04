Sole 24 Ore, ecco la mostra in 12 luoghi simbolo di Milano

L'innovazione caratterizza intimamente Milano così come Il Sole 24 Ore, il quotidiano economico finanziario che per sua natura vive in prima linea le trasformazioni. Una mostra diffusa racconta questa doppia vocazione: 12 totem ciascuno in un punto nevralgico del capoluogo lombardo raccontano l'evoluzione dei luoghi simbolo di Milano attraverso altrettante pagine del Sole 24 Ore. Dal Mudec in zona Tortona a Piazza Affari o la Fondazione Feltrinelli, fino alla Bicocca dove è stata inaugurata la nuova sede del Sole 24 Ore ispirata a criteri di sostenibilità. Spiegano l'iniziativa Giuseppe Cerbone, amministratore delegato Gruppo 24 Ore, Karen Nahum, direttore generale publishing & digital Sole 24 Ore e Federico Silvestri, amministratore delegato di 24 Ore CulturaPer approfondire