Sky, nuovo caso per "Petra": lunedi terza puntata con Cortellesi

Roma, 26 set. (askanews) - Torna su Sky per un nuovo caso da risolvere l'ispettrice Petra Delicato, interpretata da Paola Cortellesi, nella terza delle quattro storie di "Petra", la nuova produzione targata Sky Original (prodotta da Cattleya e Bartlebyfilm), che andrà in onda in prima tv lunedì 21 settembre, (alle 21.15 su Sky Cinema Uno, disponibile anche on demand su Sky e in streaming su Now Tv. Anche in 4K HDR per i clienti Sky Q satellite).

Nella terza storia, dal titolo "Messaggeri dell'oscurità", dopo un'intervista televisiva, l'ispettrice Petra si vede recapitare un pacchetto a suo nome in Questura. All'interno c'è un pene reciso chirurgicamente e un indizio da decifrare. Si tratta di una minaccia o di una drammatica richiesta di aiuto? Nei giorni successivi arrivano altri pacchetti e nuovi indizi. Petra e Antonio (Andrea Pennacchi) dovranno chiedere aiuto a Egor, un affascinante poliziotto appena arrivato da Mosca.