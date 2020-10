Simone Cristicchi, due inediti per Tv2000: dalle tenebre a luce

Roma, 6 ott. (askanews) - Due video inediti di Simone Cristicchi realizzati per Tv2000. L'artista, insieme a Don Luigi Verdi, è protagonista delle tre serate evento che andranno in onda a partire dal 7 ottobre, il mercoledì alle 21.50.

L'artista e il religioso, che trent'anni fa ha fondato la Fraternità di Romena in una pieve del Casentino, sono i protagonisti dell'evento sulla emittente della Cei.

Cristicchi è di casa a Romena in nome di un'amicizia alimentata da un dialogo intorno al valore delle cose e all'amore per la bellezza. Il filo conduttore televisivo è il racconto di dieci parole dalle quali ricominciare per cambiare noi stessi e il mondo che ci circonda. Durante il programma Cristicchi canta due canzoni inedite: Le poche cose che contano di Simone Cristicchi e Amara e Dalle tenebre alla luce di Simone Cristicchi.

Cosa serve davvero per vivere liberi e liberati? È la domanda al centro del programma, costruito intorno alle riflessioni che don Luigi offre ai "pellegrini di senso" che accorrono a Romena. Riflessioni che trovano eco nei brani che Cristicchi e i suoi musicisti propongono al pubblico. Partecipano gli attori Francesco Pannofino e Cecilia Dazzi, le cantautrici Amara e Simona Molinari, l Orchestra Instabile di Arezzo diretta da Valter Sivilotti e la Kataklò Athletic Dance Theatre.

Firmano il programma gli stessi Simone Cristicchi e don Luigi Verdi, insieme a Dario Quarta e Elena Di Dio di Tv2000.