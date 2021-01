"Siamo solo piatti spaiati", il libro di Curti diventa un corto

Roma, 22 gen. (askanews) - "Siamo solo Piatti Spaiati" è un corto e un libro. Un libro, scritto da Alessandro Curti (C1V Edizioni), che ci insegna non a cercare la perfezione ma ad accettare di essere imperfetti scoprendone la sorprendente bellezza.

Il corto vede l'esordio cinematografico di Simone Baldasseroni (Biondo, rapper di Amici). Un corto girato interamente a Roma con la partecipazione di Massimiliano Vado che diventa strumento per ingaggiare e stimolare - attraverso le immagini - la curiosità anche per i ragazzi invitando a leggere il libro e trasformarlo in occasione di confronto con gli adulti.

Il corto è disponibile su Prime. Il progetto (Libro + corto) si propone di entrare nelle scuole d'Italia per creare dialogo, dibattito e l'incontro con l'autore.