Si balla con "The Prom", musical con Meryl Streep e Nicole Kidman

Roma, 23 ott. (askanews) - Arriverà l'11 dicembre su Netflix il film "The Prom", musical diretto da Ryan Murphy con nel cast tra gli altri Meryl Streep, James Corden e Nicole Kidman.

Adattamento cinematografico del pluripremiato musical di Broadway (di Chad Beguelin, Bob Martin e Matthew Sklar), candidato ai Tony Award, racconta la storia di due star del palcoscenico di New York, il cui nuovo e costoso spettacolo di Broadway è un grosso flop che ha distrutto le loro carriere. I due, insieme a un'altra coppia di cinici attori in cerca di carriera, decidono di aiutare una liceale a cui è stato impedito di partecipare al ballo della scuola con la sua ragazza. Una causa da sostenere che sembra perfetta ai quattro egocentrici attori per riabilitare la propria immagine pubblica.....

Nel cast del film tra gli altri Keegan-Michael Key, Andrew Rannells, Ariana DeBose, Kerry Washington e Jo Ellen Pellman.