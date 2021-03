Sessanta corti nominati per il premio Sorriso Rai Cinema Channel

Milano, 31 mar. (askanews) - Sono stati svelati questa mattina i 60 corti in nomination per il premio Sorriso Rai Cinema Channel, nell'ambito della XIV edizione del Festival Internazionale Film Corto "Tulipani di seta nera".

I 60 lavori scelti per questa edizione, selezionati tra gli oltre 300 pervenuti da tutta Italia e dall'estero: al primo posto il Lazio, con 16 opere in concorso, seguito da Campania, Piemonte, Marche, Lombardia, Puglia e Sicilia. Molti i corti di provenienza straniera, con in testa la Spagna, presente con ben 7 opere in nomination, il Messico, e l'Austria, oltre a una produzione italo-svedese.

Dal 1 aprile, sarà possibile visionare i 60 corti sulla piattaforma di Rai Cinema Channel alla pagina www.tulipanidisetanera.rai.it