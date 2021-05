"Senti che musica" il singolo di Folcast feat. Roy Paci

Milano, 10 mag. (askanews) - Ups musica

La limitazione della libertà che tutti abbiamo vissuto durante la pandemia per molti artisti è stata fonte di ispirazione. Dopo Sanremo Folcast esce con il suo ultimo singolo "Senti che musica" feat. Roy Paci e suonato dai Selton. Tutto è partito da un reef.

"L'urgenza che aveva quel reef che mi suonava fuori dalle mani era quella che avevo io di sfogarmi di uscire fuori e non poterlo fare. Grazie a 'Senti che musica' sono riuscito a capire che la musica è il mio posto felice che mi permette di sentirmi libero e di evadere alla realtà. Per me Senti che musica è emblematica, il significato è cercare di costruirsi una libertà, di andare altrove, staccarsi da questa situazione suonando la chitarra e cantando una canzone".

Per Folcast la musica ha dunque un ruolo fondamentale.

"La musica è socialità, poter condividere delle emozioni, delle sensazioni e creare una comunità di persone che ascoltano una canzone e si ritrovano simili, un po' come se si guardassero allo specchio guardandosi però dentro"

Un omaggio alla musica celebrata anche come incontro tra popoli e culture anche grazie all'incontro con Roy Paci a Sanremo.

"Ci siamo guardati negli occhi per la prima volta e ci siamo mandati segnali di stima. Quando è finito Sanremo e ho registrato il brano con i Selton ho pensato che Roy potesse essere forte e potesse rafforzare il significato e dare una sua impronta".

La canzone è un viaggio immaginario che parte da Roma, passa per la Sicilia e arriva fino al Brasile.