Senhit all'Eurovision, da Bologna a San Marino con paracadute

Roma, 8 mar. (askanews) - L'artista italo-eritrea Senhit rappresenterà San Marino all'Eurovision Song Contest 2021 che si terrà a Rotterdam dal 18 maggio. Sul palco porterà una versione speciale del singolo "Adrenalina" feat Flo Rida, in digitale dal 12 marzo. Senhit si è lanciata da un aereo per presentare in anteprima il nuovo singolo, aprendo un paracadute con la scritta "Adrenalina" con il quale si è librata tra Bologna e San Marino.

Il brano "Adrenalina" ha uno stile internazionale in cui si fondono electro pop, suoni latini e anche strumenti particolari che provengono dall'Eritrea, terra di origine di Senhit, ovvero il keber (tamburo) e il krar (chitarra). Sulle strutture armoniche ricercate si muovono la voce grintosa di Senhit e le barre di Flo Rida. Lo staff artistico che accompagnerà Senhit all'Eurovision Song Contest è capitanato dall'eclettico creative director Luca Tommassini.