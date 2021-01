Selvaggia Lucarelli intervista Antonio Ciontoli a L'Ultima Difesa

Roma, 16 gen. (askanews) - Da sabato 16 gennaio su Discovery+ è disponibile "L'Ultima Difesa - Selvaggia Lucarelli intervista Antonio Ciontoli", l'intervista esclusiva all'uomo condannato a 14 anni di carcere per omicidio volontario con dolo di Marco Vannini, ucciso a Ladispoli (vicino Roma) la notte tra il 17 e il 18 maggio 2015.

"Perché, secondo lei nei suoi confronti c'è una ferocia che non è paragonabile a quella che c'è nei confronti di altri?", domanda la giornalista e conduttrice radio e tv Selvaggia Lucarelli ad Antonio Ciontoli nel corso del lungo faccia a faccia. "Beh, il mio comportamento è odioso, è stato odioso, è stato bruttissimo e per questo voglio e devo assolutamente pagare - ha risposto l'ex maresciallo della Marina militare - Quindi anche moralmente condannabile, no? Forse soprattutto moralmente condannabile", ha concluso Ciontoli.

L'Ultima difesa (1 episodio x 90') è prodotto da Loft Produzioni per Discovery Italia.