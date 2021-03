"Se ti abbraccio non aver paura", un road movie sull'autismo

Roma, 25 mar. (askanews) - In occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo, sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma Nexo+ dal 2 aprile "Se ti abbraccio non aver paura", il docufilm diretto da Niccolò Maria Pagani.

Un road movie che parla di autismo, di viaggio e del legame di un padre e un figlio. Ma soprattutto del coraggio di chi sceglie di non arrendersi mai.

Franco Antonello ha un figlio autistico, Andrea. Quando Andrea ha compiuto 17 anni, padre e figlio hanno deciso di intraprendere un viaggio in moto attraversando tutti gli Stati Uniti. Da quella avventura è nato il libro "Se ti abbraccio non aver paura" scritto da Fulvio Ervas e pubblicato da Marcos y Marcos, diventato un best seller.

Nel 2018, mentre Gabriele Salvatores iniziava le riprese del film "Tutto il mio folle amore", ispirato al loro libro, Franco e Andrea hanno deciso di rimettersi in sella della loro Bmw per attraversare l'Europa e giungere fino in Marocco ai piedi del deserto del Sahara, seguendo la rotta di Marrakech Express, il film di Salvatores uscito nelle sale 30 anni fa. Ne è nato un viaggio di quasi 9.000 km tra uragani, frane e mille difficoltà, che ha dato vita al documentario.