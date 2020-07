"Scooby!", alle origini dell'amicizia tra Scooby-Doo e Shaggy

Roma, 13 lug. (askanews) - Arriva il 15 luglio in digitale su tutte le principali piattaforme il film d'animazione Warner Bros. "Scooby!", che racconta le origini di Scooby-Doo e la Mystery Inc., nati come personaggi nel 1969 grazie alla genialità di Hannah e Barbera. "Scooby!" ci svela come gli amici di sempre Scooby e Shaggy si siano incontrati e poi uniti ai giovani investigatori Fred, Velma e Daphne per formare la famosa banda.

Dopo centinaia di casi risolti e avventure condivise, Scooby e la Mystery Inc. nel film dovranno affrontare il mistero più grande e impegnativo di sempre: sventare un piano per sguinzagliare il cane fantasma Cerberus nel mondo. Mentre si apprestano a fermare questa "apocalisse globale" i membri della banda scoprono che Scooby ha un passato segreto e un destino epico più grande di quanto potessero immaginare.

Il regista Tony Cervone spiega: "La prima cosa che mi ha entusiasmato di questo film è che la storia spinge Scooby e Shaggy sotto i riflettori: i loro personaggi erano piuttosto pavidi, impauriti dalla loro stessa ombra, si ritrovavano sempre in situazioni in cui non volevano essere. Questo film li fa diventare le vere star. "Scooby!" ci porta in giro per tutto il mondo: ci sono scene pazzesche di azione, ci sono mostri, fantasmi, ci abbiamo messo tutto il possibile. Credo che rimarranno tutti sorpresi dal livello di epicità, delle incredibili nuove avventure, dai più fitti misteri che loro riusciranno a risolvere".

Dal 15 luglio il film sarà disponibile per l'acquisto premium su Amazon Prime Video, Apple Tv, Youtube, Google Play, TIMvision, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV e per il noleggio premium su Sky Primafila e Infinity.