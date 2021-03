Roma, 3 mar. (askanews) - "Molti l'hanno definita una meta-canzone e mi piace molto come definizione. In realtà è un gioco, una canzone che parla di musica e del Festival, che prende in giro gli ascoltatori, me compreso. Sarà un triplo salto carpiato". Così, ad askanews, Willie Peyote racconta il brano con cui è in gara al Festival di Sanremo.