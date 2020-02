Sanremo, dal talent al Festival: l'incredibile ascesa pop di Riki

Milano, 3 feb. (askanews) - Dal talent "Amici" Riki di strada ne ha fatta in due anni e mezzo, con oltre un milione di followers su Instagram, il giovane cantautore ora entra al Festival di Sanremo dalla porta principale.

"Credo che sia motivo di grande responsabilità, ho fatto un anno incredibile, nel 2017 sono stato l'artista che ha venduto di più con "Perdo le parole" e "Mania", nel 2018 ho iniziato il primo tour tutto sold out, nel 21019 ho deciso di fare una cosa matta e intraprendere una carriera anche in Sudamerica. Quindi è una grandissima responsabilità presentare questo progetto in Italia iniziando dal palco del Festival".

Riki è in gara con la ballad "Lo sappiamo entrambi" che parla di un amore finito e dell'incomunicabilità nella coppia. "Questa cosa succede a chiunque, può succedere come ai miei genitori a 50 anni, ma anche a 30 o a 20, quindi questa canzone parla un po' a tutti e parla di una relazione che non è iniziata e non è finita ma sta per concludersi, loro lo sanno ma non se lo vogliono dire".

Quest'anno Sanremo si divide tra pop e rap. "C'è tantissimo pop, ma se vince il rap può essere un bene, perché è un genere molto fresco e che arriva velocemente al pubblico e sta avendo moltissimo successo negli ultimi anni, quindi sarebbe un Festival molto giovane. Io sono pop, pop non è una parola sbagliata e dispregiativa, ma pop vuol dire popolare ed è l'unico genere che non è un genere, che può arrivare a tutti indistintamente: è una canzone che prende tutti ed emoziona tutti, se è l'anno del rap, bene, se è l'anno del pop, bene anzi meglio per me".

Si apre così la nuova fase artistica di Riki, che sarà contenuta nel suo nuovo album di inediti, in uscita in primavera. Ad anticipare il disco, il singolo "Gossip" che evidenzia la sua natura pop fuori dagli schemi.