Roma, 5 mar. (askanews) - "Mi dispiace comunicare che Simona Ventura non ci sarà. È risultata positiva al Covid, ma grazie a Dio sta bene. È un grande dolore per me. Lei è disperata, ci teneva tanto. Ti abbracciamo, in bocca al lupo. Ci rifaremo la prossima volta". L'annuncio è di Amadeus, conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo.