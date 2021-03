Sanremo, Palombelli: polemiche? Abituata, ma festival è di tutti

Roma, 5 mar. (askanews) - "Sono abituatissima alle polemiche e sono passata avanti. Ringrazio Mediaset che mi ha autorizzato a partecipare questa sera, il festival è di tutti": così la giornalista Mediaset Barbara Palombelli smonta le polemiche in conferenza stampa sulla sua partecipazione, come co-conduttrice questa sera al Festival di Sanremo. Palombelli ha poi lanciato un messaggio di speranza nel post pandemia. "La fabbrica della serenità non si deve fermare, non si è fermata nemmeno in guerra".

Palombelli ha poi confessato di aspettarsi le polemiche. "Credo che Sanremo attiri le polemiche come la calamita, le avevo messe nel conto".