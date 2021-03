Sanremo, Noemi racconta il suo brano al festival "Glicine"

Roma, 2 mar. (askanews) - "La canzone che porto a Sanremo è 'Glicine'. Parla di un amore finito, ma racconta molto di più. Racconta di questa persona che, in un momento di buio, può trovare una nuova forza, una nuova energia e di quanto tutto ci possa rendere più forti e consapevoli. Come questo glicine che è il glicine di notte, possiamo avere delle grandi radici, che sono le nostre consapevolezze e avere anche una fioritura fragile, che sono i nostri dubbi e fragilità". A raccontarlo, ad askanews, è Noemi, in gara alla 71esima edizione del Festival di Sanremo.