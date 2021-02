Sanremo, Michielin e Fedez raccontano "Chiamami per nome"

Milano, 18 feb. (askanews) - "Io e Federico ci siamo ritrovati virtualmente sui balconi durante il lockdown, abbiamo risuonato assieme anche per l'iniziativa musica che unisce e quindi abbiamo deciso di tornare a collaborare ma senza pensare di andare a Sanremo, soltanto per fare musica assieme di nuovo" Francesca Michielin racconta così la genesi del brano "Chiamami per nome" in gara al 71° Festival di Sanremo.

"È partito tutto con l'idea di fare una canzone e quando l'abbiamo finita abbiamo detto: proviamo questa esperienza che per me è del tutto nuova e per Francesca è la seconda volta. È stato un momento anche per esorcizzare la noia dettata dal periodo che stiamo vivendo è stata una bella boccata d'ossigeno. Testo dopo testo, prova dopo prova abbiamo avuto il pezzo finito e abbiamo detto: proviamo ad andare a fare questa avventura" aggiunge Fedez.