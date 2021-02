Sanremo, Malika Ayane racconta "Ti piaci così": un brano energico

Roma, 22 feb. (askanews) - "Non è un brano che racconta una storia, non è un brano che vuole essere una svolta, non ha nessun tipo di ambizione. È un brano di leggerezza, di liberazione, di potenza, di energia, di voglia di essere. Con una grande leggerezza". Così Malika Ayane racconta ad askanews il brano "Ti piaci così" in gara alla 71esima edizione del Festival di Sanremo.

"E' una canzone - aggiunge - di quelle che mi piacerebbe sentire in un bar e mettermi a ballare, senza averla scelta io dal juke-box".