Sanremo, Irama in quarantena. Ama: valutiamo gara con video

Roma, 3 mar. (askanews) - "Ieri mattina un collaboratore di Irama nstato trovato positivo al rapido. Il collaboratore è positivo al molecolare e positivo anche un altro collaboratore di Irama. Questo significa che tutti coloro che sono entrati in contatto diretto stretto nelle 48 ore precedenti con i positivi devono osservare una quarantena di 10 giorni, 14 se fosse la variante inglese. Stiamo aspettando la comunicazione della Asl. Ma, in base al regolamento, Irama deve ritirarsi". Così il vicedirettore di Rai1, Claudio Fasulo, nella conferenza stampa quotidiana del Festival di Sanremo.

"Chiederò a tutti i 25 cantanti in gara se sono d'accordo di tenere in gara Irama, mandando in onda il video della prova generale. Sarebbe una variazione del regolamento, e devo sentire se tutti sono d'accordo". Così Amadeus, a commento della notizia della positività di due collaboratori di Irama, in gara tra i 26 big al Festival di Sanremo.