Sanremo, Irama interpreta "La genesi del tuo colore"

Roma, 22 feb. (askanews) - "Mi piace pensare la canzone come un inno alla vita. È una canzone speciale per me, come se fosse un treno, un treno libero che continua a vagare. C'è della spiritualità dentro, della libertà assoluta, ma se sali su questo treno trovi anche venatura malinconica". Lo racconta ad askanews Irama, in gara al Festival di Sanremo con "La genesi del tuo colore".

"Il brano è nato in villa, verso le zone di Como - ha aggiunto Irama - la melodia è nata a cappella in un primo momento, in un secondo momento le lyrics è nata dalla visione di un video che mi ha scosso, di un ragazzo che sta rasando questa ragazza e poi iniziano a piangere. L'emozione è gigantesca".