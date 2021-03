Sanremo, Gio Evan racconta il suo brano "Arnica"

Roma, 1 mar. (askanews) - "Arnica nasce dentro un incidente. Stavo arrampicando in montagna, mi sono messo in un pertugio, sono rimasto appeso, ovviamente ero imbracato, però il mio dito si è rotto. Lì ho composto i primi quattro quarti". Lo ha detto ad askanews Gio Evan, cantante in gara a Sanremo. "E' nato così Arnica, nasce da questo incidente e da una nuova vita che mi ha fatto lasciare la chitarra per prendere il pianoforte che mi ha invitato a una ulteriore nuova innovazione e tranquillità".