Sanremo, Ghemon racconta il suo brano "Momento Perfetto"

Roma, 26 feb. (askanews) - Ghemon racconta così ad Askanews il brano che porterà a Sanremo, "Momento Perfetto", contenuto poi nel nuovo album "E vissero feriti e contenti" in uscita il 19 marzo.

"E' una canzone energica, energetica, tonica, una canzone cantata con il sorriso di uno che sa anche cosa vuol dire non avercelo il sorriso; una canzone anche molto realista perché come il titolo del nuovo disco, 'E vissero feriti e contenti', impari la felicità anche sapendo cosa è il contrario, le botte che si prendono, e in questa canzone io parlo di tutti quelli che comunque fanno il loro dovere, hanno i loro sogni e le loro aspettative che non sempre si realizzano e ogni tanto dicono: io ci sono, sono qui, non mi sento da meno, mi sento il primo e il mondo è pieno di persone così".

Momento Perfetto, ha detto ancora Ghemon, "è una canzone gioiosa, ci scorre la vita dentro. Pensavo che se il Festival l'avesse vista come la vedevo io e l avesse accettata, sarebbe stata anche un bel messaggio da mandare a casa in un marzo dopo un anno così, di suonare la carica".