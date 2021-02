Sanremo, Fulminacci parla del suo brano "Santa Marinella"

Roma, 25 feb. (askanews) - Si intitola "Santa Marinella", il brano che Fulminacci porta sul palco di Sanremo, che racconta così ad askanews.

"La canzone è nata ascoltando le parole di un mio amico - dice - perché un mio amico mi ha raccontato una storia d'amore che ha vissuto, e me la ha raccontata per tanto tempo, per vari mesi, fino addirittura alla sua conclusione, e un giorno, di getto, mi è venuto naturale scrivere una canzone che parlasse di quella cosa, come se io fossi il mio amico".

"Dopo Sanremo - prosegue - uscirà il mio secondo album, il titolo è "Tante care cose", e uscirà il 12 marzo. Non vedo l'ora di sapere che cosa ne pensate".